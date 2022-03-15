Пятилетний мальчик доставлен в больницу после удушающего приема в детском саду в Шушарах

Полиция разбирается в обстоятельствах детской драки в дошкольном учреждении Пушкинского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 марта.



По предварительным данным, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которую родители привезли пятилетнего мальчика. У ребенка зафиксировали ссадины на шее и следы удушения в области горла. После осмотра маленького пациента в удовлетворительном состоянии отпустили домой.



По словам взрослых, в детском саду на Новгородской улице в Шушарах ребенка во время игры душил сверстник.

