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Пятилетний мальчик доставлен в больницу после удушающего приема в детском саду в Шушарах

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Полиция разбирается в обстоятельствах детской драки в дошкольном учреждении Пушкинского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 марта.

По предварительным данным, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которую родители привезли пятилетнего мальчика. У ребенка зафиксировали ссадины на шее и следы удушения в области горла. После осмотра маленького пациента в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По словам взрослых, в детском саду на Новгородской улице в Шушарах ребенка во время игры душил сверстник.

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Комментарии (5)

265843015
Хорошее начало, в перспективе может вырасти спортсмен или маньяк душитель)
муматор
имя, сестра, имя!(с)
52525252
Мозгов нет считай калека.
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