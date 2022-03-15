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Цена газа в Европе упала ниже $1 200 за тысячу кубических метров

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Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже опускалась ниже $1 200 за тысячу кубических метров впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС 15 марта.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до $1 191 за тысячу кубических метров, или €105 за мегаватт-час.

Снижение стоимости газа происходит на фоне восстановления ветрогенерации в Европе и потепления, роста запасов сжиженного природного газа и активных поставок газа из России транзитом через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток». Закачка газа в европейские хранилища в последние дни практически сравнялась с отбором из них.

Напомним, 7 марта цена газа на бирже в Европе приблизилась к $3 900 за тысячу кубических метров. В целом стоимость выросла на 79 %.

Рост биржевых котировок на газ начал наблюдаться параллельно с тем, как США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

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Комментарии (6)

altnec
Требуется срочно за счет налогоплательщиков заменить диаметр труб на более компактный.
266190213
Молодцы, дожали газпромовцы !!! у кого там в кабинете жевтоблокитный?
Hmyr’
Завтра утром позавтракаю, умою физиономию, и снова подниму цену.
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