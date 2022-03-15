Цена газа в Европе упала ниже $1 200 за тысячу кубических метров

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже опускалась ниже
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до
Снижение стоимости газа происходит на фоне восстановления ветрогенерации в Европе и потепления, роста запасов сжиженного природного газа и активных поставок газа из России транзитом через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток». Закачка газа в европейские хранилища в последние дни практически сравнялась с отбором из них.
Напомним, 7 марта цена газа на бирже в Европе приблизилась к
Рост биржевых котировок на газ начал наблюдаться параллельно с тем, как США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине.