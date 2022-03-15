Цена газа в Европе упала ниже $1 200 за тысячу кубических метров

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже опускалась ниже $1 200 за тысячу кубических метров впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС 15 марта.



Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до $1 191 за тысячу кубических метров, или €105 за мегаватт-час.



Снижение стоимости газа происходит на фоне восстановления ветрогенерации в Европе и потепления, роста запасов сжиженного природного газа и активных поставок газа из России транзитом через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток». Закачка газа в европейские хранилища в последние дни практически сравнялась с отбором из них.

