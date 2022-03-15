Чтобы спасти пятимесячного Демида, есть только месяц

У Демида огромные проблемы со здоровьем. К счастью, обнаружить их удалось заранее, пока ещё болезнь не нанесла непоправимого вреда. Дело в том, что мозг ребёнка продолжает расти и после рождения, поэтому кости черепа соединены между собой эластично, чтобы дать место увеличивающемуся мозгу. У Демида же кости черепа срослись намного раньше времени.

То есть его мозг будет зажат внутри черепа, как в тисках, всё больше сдавливаясь по мере роста. Это приведёт к тому, что он не сможет нормально развиваться ни физически, ни умственно. Всё, что ждёт его впереди, — это мука.



Чтобы спасти ребёнка, требуется срочная операция.



Что важно — последнее обследование показало, что лечение необходимо провести до полугода. То есть у крохи остался всего один месяц. Операцию проведут в России. В нашей стране уже прекрасно освоили это сложнейшее лечение и успешно справляются даже с самыми сложными случаями. Причём сами операции делают совершенно бесплатно.



Но заплатить родителям всё равно придётся. Титановые пластины, без которых операция невозможна, стоят 485 280 рублей. Для родителей Демида это очень серьезная сумма. Семья молодая, у малыша есть брат-близнец, мама в декрете, а доходов папы едва хватает на базовые нужды. Собрать за один месяц такие деньги они не смогут, а с нынешними доходами кредит им не одобрят.



Семья была вынуждена обратиться за помощью. Поддержку оказывает петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

