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Чтобы спасти пятимесячного Демида, есть только месяц

Пятимесячному Демиду грозит тяжелейшая инвалидность. Смышлёный, активный и улыбчивый сейчас, он может превратиться в обездвиженного апатичного ни на что не реагирующего ребёнка с глубокой умственной отсталостью. Чтобы это предотвратить, есть всего месяц, мастерство российских врачей и надежда, что ребёнка не бросят в беде.

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Демид Бескровный, 5 месяцев.

Синостоз метопического шва справа, тригоноцефалия.

Требуется операция. Стоимость расходных материалов — 485 280 руб.

У Демида огромные проблемы со здоровьем. К счастью, обнаружить их удалось заранее, пока ещё болезнь не нанесла непоправимого вреда. Дело в том, что мозг ребёнка продолжает расти и после рождения, поэтому кости черепа соединены между собой эластично, чтобы дать место увеличивающемуся мозгу. У Демида же кости черепа срослись намного раньше времени.

То есть его мозг будет зажат внутри черепа, как в тисках, всё больше сдавливаясь по мере роста. Это приведёт к тому, что он не сможет нормально развиваться ни физически, ни умственно. Всё, что ждёт его впереди, — это мука.

Чтобы спасти ребёнка, требуется срочная операция.

Что важно — последнее обследование показало, что лечение необходимо провести до полугода. То есть у крохи остался всего один месяц. Операцию проведут в России. В нашей стране уже прекрасно освоили это сложнейшее лечение и успешно справляются даже с самыми сложными случаями. Причём сами операции делают совершенно бесплатно.

Но заплатить родителям всё равно придётся. Титановые пластины, без которых операция невозможна, стоят 485 280 рублей. Для родителей Демида это очень серьезная сумма. Семья молодая, у малыша есть брат-близнец, мама в декрете, а доходов папы едва хватает на базовые нужды. Собрать за один месяц такие деньги они не смогут, а с нынешними доходами кредит им не одобрят.

Семья была вынуждена обратиться за помощью. Поддержку оказывает петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

«Вместе с фондом читатели «Фонтанки» уже спасли сотни детских жизней. И теперь наша поддержка нужна Демиду. Сейчас решающий момент — малыш может стать здоровым, болезнь будет полностью побеждена. Пожалуйста, помогите Демиду поправиться», — обратились в благотворительном фонде.

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