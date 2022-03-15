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Петербург покинул тройку лидеров по заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге и в целом по России.

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За прошедшие сутки в России зафиксировали 36 678 случаев коронавируса. Накануне их было 41 055. Об этом 15 марта сообщает оперативный штаб.

В Петербурге суточная заболеваемость опустилась до 1 264 (накануне, для сравнения, было 1 547). Это четвертое место по стране. В тройке лидеров Свердловская область, Башкирия и Иркутская область.

Летальная статистика в стране за сутки пополнилась еще 558 смертями, из которых 30 в Петербурге. За всё время пандемии вирус в России забрал 361 902 жизни.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 17 412 919.

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Комментарии (5)

Игoрь
Опять от Москвы отстаем. В строительстве метро отстаем, в благоустройстве отстаем.. были хоть в коронавирусе первые и тут отстали.
Dpa
Весь мир уже забыл про ковид, а здесь до сих пор мусолят
266752848
Беглову надо ещё недельку подождать после Москвы как всегда? Самому принять решение страшно??
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