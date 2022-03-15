Петербург покинул тройку лидеров по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 36 678 случаев коронавируса. Накануне их было 41 055 . Об этом 15 марта сообщает оперативный штаб.



В Петербурге суточная заболеваемость опустилась до 1 264 (накануне, для сравнения, было 1 547 ). Это четвертое место по стране. В тройке лидеров Свердловская область, Башкирия и Иркутская область.

Летальная статистика в стране за сутки пополнилась еще 558 смертями, из которых 30 в Петербурге. За всё время пандемии вирус в России забрал 361 902 жизни.

