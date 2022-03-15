Суд санкционировал арест племянника первого президента Казахстана

Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал заключение под стражу бизнесмена Кайрата Сатыбалды, ранее задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом 15 марта сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда столицы.



Сатыбалды — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он входит в список наиболее влиятельных бизнесменов страны по версии делового журнала Forbes Kazakhstan.

