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Суд санкционировал арест племянника первого президента Казахстана

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Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал заключение под стражу бизнесмена Кайрата Сатыбалды, ранее задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом 15 марта сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда столицы.

Сатыбалды — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он входит в список наиболее влиятельных бизнесменов страны по версии делового журнала Forbes Kazakhstan.

По данным местных СМИ, Сатыбалды указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., которая владеет более чем 24 % акций казахстанской телекоммуникационной компании «Казахтелеком».

Ранее стало известно, что племянника Назарбаева задержали в аэропорту Алма-Аты. По данным главы антикоррупционной службы Олжаса Бектенова, он намеревался вылететь в Дубай.

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Комментарии (1)

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