Суд санкционировал арест племянника первого президента Казахстана

Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал заключение под стражу бизнесмена Кайрата Сатыбалды, ранее задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом 15 марта сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда столицы.
Сатыбалды — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он входит в список наиболее влиятельных бизнесменов страны по версии делового журнала Forbes Kazakhstan.
По данным местных СМИ, Сатыбалды указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., которая владеет более чем
Ранее стало известно, что племянника Назарбаева задержали в аэропорту Алма-Аты. По данным главы антикоррупционной службы Олжаса Бектенова, он намеревался вылететь в Дубай.