И температура, и давление в Петербурге необычно высоки

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 марта возможна небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём повысится до плюс 5–7.



Даже плюс 5 — это повышенная дневная температура для середины марта, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего в городе бывает паcмурно, от минус 10 градусов ночью до плюс 3 днём. Самое холодное 15 марта выдалось в 1969 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 10.

