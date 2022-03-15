FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

И температура, и давление в Петербурге необычно высоки

Идеальная весна продолжает радовать петербуржцев: во вторник днём температура снова будет выше обычной.

0
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 марта возможна небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём повысится до плюс 5–7.

Даже плюс 5 — это повышенная дневная температура для середины марта, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего в городе бывает паcмурно, от минус 10 градусов ночью до плюс 3 днём. Самое холодное 15 марта выдалось в 1969 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 10.

Погоду в Петербурге формирует антициклон, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он обещает «очень высокое атмосферное давление» — 774 мм рт. ст., что выше нормы. В среду, по его словам, синоптическая ситуация почти не изменится.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний