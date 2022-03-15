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Наглый воришка вынес в кармане больше миллиона на глазах у свидетеля на юге Петербурга

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Дерзкая по своему исполнению кража произошла во Фрунзенском районе.

Она началась со звонка в дверь квартиры на Софийской улице накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 15 марта. Дверь открыл 63-летний мужчина, которому гость представился знакомым зятя и попросился подождать его в его комнате.

По предварительной информации, после того как тесть потерял бдительность, визитер забрал из квартиры 1 миллион 270 тысяч рублей и скрылся.

По факту кражи в полицию обратился 48-летний петербуржец, после чего было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

А наш дядя Михаил
"...63-летний мужчина,..." - конечно уже не мальчик но ещё должен хоть немного соображать.
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