Студент-первокурсник с героем аниме на аватарке совершил самоубийство на северо-востоке Петербурга

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 19-летнего студента «Военмеха», тело которого нашли в квартире в Калининском районе.
Полицию в дом на Гражданском проспекте вызвала мать студента накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 марта. По предварительной информации, женщина вернулась с работы и обнаружила тело младшего сына в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Рядом с погибшим лежало отцовское ружье.
Семья полная. Отец занимается бизнесом.
В социальных сетях у погибшего несколько страниц. На одной из них он предстает в образе героя аниме — воина Уильяма Бергшрайна.