FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Студент-первокурсник с героем аниме на аватарке совершил самоубийство на северо-востоке Петербурга

3
Печать

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 19-летнего студента «Военмеха», тело которого нашли в квартире в Калининском районе.

Полицию в дом на Гражданском проспекте вызвала мать студента накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 марта. По предварительной информации, женщина вернулась с работы и обнаружила тело младшего сына в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Рядом с погибшим лежало отцовское ружье.

Семья полная. Отец занимается бизнесом.

В социальных сетях у погибшего несколько страниц. На одной из них он предстает в образе героя аниме — воина Уильяма Бергшрайна.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Типичный Димон
Проблема в аниме.
Denis_5e4cccd08a04e
Напряженное время. И новости соответствующие. То школьницы устроили поножовщину, то какой-то дурак протащил полицейского на крыше автомобиля, и т.д.
Alex000
Место учёбы при не скрепных увлечениях наводит на мысли, что прессинг на парнишку со всех сторон мог быть нехилый.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний