В Петербурге сейф поссорил жуликов и лег на дно уголовного дела

Полиция Петербурга раскрыла дело о краже сейфа с
Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере было возбуждено 12 марта. Тогда же на платформе вокзала в Бологом задержали 20-летнего подозреваемого. Похищенное было частично изъято. Спустя 14 часов после встречи с полицией молодой человек написал заявление на своего знакомого. Он пояснил, что 26 февраля в Кудрово тот, угрожая пистолетом, забрал деньги из украденного ранее сейфа, который вообще-то был принесен третьему лицу.
Предполагаемого вора посадили в ИВС, а 13 марта были задержаны двое его товарищей 25 и 29 лет. У них тоже нашли часть содержимого сейфа. Мужчин отправили в камеру, составив административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении них.