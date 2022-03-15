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В Петербурге сейф поссорил жуликов и лег на дно уголовного дела

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Полиция Петербурга раскрыла дело о краже сейфа с 4 300 000 рублей из квартиры на Северном проспекте. Ящик утащили, пока собственники жилья были в отъезде. Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, в течение последних дней оперативники разбирались в этой истории и задерживали предполагаемых участников одного за другим.

Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере было возбуждено 12 марта. Тогда же на платформе вокзала в Бологом задержали 20-летнего подозреваемого. Похищенное было частично изъято. Спустя 14 часов после встречи с полицией молодой человек написал заявление на своего знакомого. Он пояснил, что 26 февраля в Кудрово тот, угрожая пистолетом, забрал деньги из украденного ранее сейфа, который вообще-то был принесен третьему лицу.

Предполагаемого вора посадили в ИВС, а 13 марта были задержаны двое его товарищей 25 и 29 лет. У них тоже нашли часть содержимого сейфа. Мужчин отправили в камеру, составив административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении них.

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