В Петербурге сейф поссорил жуликов и лег на дно уголовного дела

Полиция Петербурга раскрыла дело о краже сейфа с 4 300 000 рублей из квартиры на Северном проспекте. Ящик утащили, пока собственники жилья были в отъезде. Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, в течение последних дней оперативники разбирались в этой истории и задерживали предполагаемых участников одного за другим.



Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере было возбуждено 12 марта. Тогда же на платформе вокзала в Бологом задержали 20-летнего подозреваемого. Похищенное было частично изъято. Спустя 14 часов после встречи с полицией молодой человек написал заявление на своего знакомого. Он пояснил, что 26 февраля в Кудрово тот, угрожая пистолетом, забрал деньги из украденного ранее сейфа, который вообще-то был принесен третьему лицу.

