Продажи туров с кешбэком возобновились

Федеральное агентство по туризму 15 марта возобновляет продажу туров по России с кешбэком. Это второй этап программы в 2022 году.



Как передаёт РИА Новости, окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки, в том числе в круизы, можно с 15 марта и до 1 июля. Продолжительность тура или проживания в гостинице — не менее двух ночей. Кешбэк начисляется при оплате поездок картой «Мир». Клиент может получить 20 % от стоимости тура в пределах 20 тысяч рублей.



Изначально предполагалось только два этапа программы в 2022 году — зимний и осенний. Но представители турбизнеса в связи с геополитической ситуацией обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию и весной. На программу планируется выделять из госбюджета по 5 млрд рублей ежегодно.

