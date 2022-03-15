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Продажи туров с кешбэком возобновились

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Федеральное агентство по туризму 15 марта возобновляет продажу туров по России с кешбэком. Это второй этап программы в 2022 году.

Как передаёт РИА Новости, окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки, в том числе в круизы, можно с 15 марта и до 1 июля. Продолжительность тура или проживания в гостинице — не менее двух ночей. Кешбэк начисляется при оплате поездок картой «Мир». Клиент может получить 20 % от стоимости тура в пределах 20 тысяч рублей.

Изначально предполагалось только два этапа программы в 2022 году — зимний и осенний. Но представители турбизнеса в связи с геополитической ситуацией обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию и весной. На программу планируется выделять из госбюджета по 5 млрд рублей ежегодно.

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Комментарии (8)

Типичный Димон
На Колыме очень красиво. Кстати.
iigaza
Спросонок прочитал - "Федеральное агентство по туризму 15 марта возобновляет продажу туров по России пешком"
260683881
Только сегодня писали,что примерно 150 тыс человек не могут вернуться,а туры всё продают,чудны дела твои господи.
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