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Эпидемиолог сравнил «дельтакрон» с «омикроном» и предрёк рост заболеваемости

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Штамм «дельтакрон» почти так же заразен, как корь — одна из самых заразных инфекций в истории. Об этом 14 марта пишет The Independent со ссылкой на бывшего эпидемиолога ВОЗ, профессора кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриана Эстермана.

Эстерман отмечает, что новый штамм коронавируса не опаснее «омикрона», но при этом более заразен. «Примерно в 1,4 раза», — добавляет учёный в своём твиттере и предупреждает о стремительном росте числа случаев коронавирусной инфекции.

«Дельтакрон», который вобрал в себя черты «дельты» и «омикрона», в январе выявили на Кипре. В ВОЗ сообщили, что к 10 марта его нашли в трёх странах Европы. В России заражения гибридным штаммом по данным на конец февраля не зафиксировано.

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Комментарии (1)

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У меня есть такой же ученый- так он десятку так нарисует, что от родной не отличишь! Задолбали уже эти псевдоэксперды!
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