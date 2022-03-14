Эпидемиолог сравнил «дельтакрон» с «омикроном» и предрёк рост заболеваемости

Штамм «дельтакрон» почти так же заразен, как корь — одна из самых заразных инфекций в истории. Об этом 14 марта пишет The Independent со ссылкой на бывшего эпидемиолога ВОЗ, профессора кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриана Эстермана.

Эстерман отмечает, что новый штамм коронавируса не опаснее «омикрона», но при этом более заразен. «Примерно в 1,4 раза», — добавляет учёный в своём твиттере и предупреждает о стремительном росте числа случаев коронавирусной инфекции.

