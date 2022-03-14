Парламент Перу инициировал процедуру импичмента президента страны

Конгресс Перу (однопалатный парламент) в понедельник проголосовал за начало процедуры отстранения от власти президента страны Педро Кастильо.
«76 голосами за, 41 — против и при одном воздержавшемся Конгресс на пленарном заседании одобрил инициативу об объявлении президента республики Педро Кастильо морально недееспособным», — говорится в Twitter законодательного собрания. Обсуждение вопроса об отстранении главы государства от власти намечено на 28 марта, сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на радиостанцию RPP.
Требование об отставке президента Перу вынесено на фоне очередного политического кризиса в южноамериканском государстве. С момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года в стране сменилось три кабинета министров. В середине февраля действующий председатель правительства Анибал Торрес Васкес обвинил представителей оппозиции в парламенте в попытке заговора с целью свержения президента Кастильо. По его мнению, за усилиями по дестабилизации политической ситуации в стране стоят те, кто до сих пор не может смириться с результатами президентских выборов.