FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На Маяковского водитель не заметил сбитого на «зебре» пешехода

0
Печать

Женщина попала под колёса автомобиля в центре Петербурга 14 марта. Водитель не заметил её на «зебре» и решил, что полиция разберётся без него.

Об аварии на улице Маяковского сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидца, пострадавшая после встречи с машиной осталась на дороге рядом с переходом. «Лежит, разговаривает», — рассказал автор видео.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине, она в состоянии средней тяжести. Машина сбила горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 10 по улице Маяковского. Автомобиль пока не установлен — водитель скрылся.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний