На Маяковского водитель не заметил сбитого на «зебре» пешехода

Женщина попала под колёса автомобиля в центре Петербурга 14 марта. Водитель не заметил её на «зебре» и решил, что полиция разберётся без него.



Об аварии на улице Маяковского сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидца, пострадавшая после встречи с машиной осталась на дороге рядом с переходом. «Лежит, разговаривает», — рассказал автор видео.