На Маяковского водитель не заметил сбитого на «зебре» пешехода

Женщина попала под колёса автомобиля в центре Петербурга 14 марта. Водитель не заметил её на «зебре» и решил, что полиция разберётся без него.
Об аварии на улице Маяковского сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидца, пострадавшая после встречи с машиной осталась на дороге рядом с переходом. «Лежит, разговаривает», — рассказал автор видео.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине, она в состоянии средней тяжести. Машина сбила горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 10 по улице Маяковского. Автомобиль пока не установлен — водитель скрылся.