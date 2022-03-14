Центробанк попросили отменить комиссию по платежам НКО

Общественная палата РФ направила письмо в Банк России с просьбой рассмотреть возможность отменить комиссию по платежам НКО. По мнению общественников, это позволит некоммерческим организациям больше средств направить на помощь подопечным.
В письме отмечается, что НКО помогают беженцам, вынужденным переселенцам, семьям военнослужащих, одиноким пожилым людям. При этом у самих организаций есть организационные и финансовые трудности из-за санкций, сообщает 14 марта портал АСИ, в распоряжении которого имеется документ.
Общественная палата просит «рассмотреть возможность введения временного моратория или полной отмены комиссий по всем платежам, осуществляемым по банковским картам в адрес некоммерческих организаций».
«Это позволит НКО направить средства на целевые программы, тем самым сохранив сейчас устойчивость и уровень помощи своим подопечным», — подчеркнули авторы письма.
Сейчас комиссия платежных систем в среднем составляет 2%.