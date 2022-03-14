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Словакия высылает трех российских дипломатов, Москва обещает ответить

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Словакия намерена выслать из страны трех сотрудников российского посольства. Мера может стать зеркальной.

О высылке россиян 14 марта сообщает Reuters со ссылкой на словацкое внешнеполитическое ведомство. Газета «Правда» добавляет, что местная полиция задержала трех сотрудников министерства обороны и Словацкой информационной службы, их подозревают в шпионаже. Среди них человек, который сотрудничал с сайтом «Главные новости», его в Словакии запретили из-за распространения дезинформации. Якобы деньги задержанные получали от российских дипломатов.

«Эта безосновательная акция не останется без ответа», — приводит реакцию МИД РФ на высылку дипломатов ТАСС.

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Комментарии (2)

07A
Все повторяется, не могут нам простить свое поражение под Мариуполем в 41-г!
Otkating
Судя по тому, как бойко раскупается туалетная бумага, оптимизма дипломатам не занимать.
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