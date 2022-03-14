Вы с какой целью интересуетесь? Что делать, если полицейские просят вас разблокировать ваш телефон

автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Источник в правоохранительных органах существование соответствующего приказа уверенно отрицает. В то же время он предполагает, что это может быть отголоском адресного внимания к активистам и организаторам несанкционированных массовых акций со стороны силовых структур, шанс ошибиться и остановить не того в таком случае действительно есть. Самому обладателю интересующего силовиков смартфона от этого, впрочем, ни жарко, ни холодно. Все опрошенные «Фонтанкой» специалисты утверждают, что знакомить полицию со своей перепиской, соцсетями и историей звонков горожане не обязаны. Как подчеркнули управляющий адвокатским бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов и адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Алёна Гришкова, единственным законным основанием для осмотра содержимого телефона является соответствующее решение суда. Альхигов уточнил, что, как правило, оно выдается только после возбуждения уголовного дела о тяжком или особо тяжком преступлении. «Полицейский может просить показать [телефон], но никто не обязан предоставлять никакую переписку. Можно сказать, что вы ее не готовы предоставить, поскольку там есть личные данные, которые вы не хотите показывать. Этого достаточно, чтобы отказаться. Самый главный закон — наша Конституция, в которой предусмотрена тайна переписки. Тем более, в телефоне могут быть скрыты практически все тайны, начиная от медицинской и заканчивая банковской».



Адвокат цифровой коллегии адвокатов DBA & Partners и юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян утверждает, что полицейский может потребовать показать телефон без его разблокировки: «Сотрудники полиции могут расследовать вопросы, связанные с кражей мобильного телефона или с какими-либо подозрениями, что в телефоне, допустим, может быть бомба. Но если сотрудник полиции после того, как вы представили телефон, просит вас разблочить устройство, то есть предоставить пин-код, пароль, то это требование является уже незаконным».

После просьбы показать телефон Гришкова советует в первую очередь убедиться, что перед вами действительно находится сотрудник полиции: «Попросите его представиться и предъявить служебное удостоверение. Затем выясните у него причину, по которой он требует предъявить телефон, а также попросите ознакомить вас с судебным решением. Без судебного акта требование сотрудника полиции является незаконным. Гражданин имеет право не исполнять незаконное требование полицейского».



Юрист Анастасия Буракова предлагает вспомнить о своем праве на неприкосновенность частной жизни и тайну связи (статья 23 Конституции РФ) и корректно, но уверенно отказать сотруднику полиции. «Никаким нормативно-правовым актом не регулируется эта обязанность. Попросите сослаться на норму закона, которая обязывает вас это сделать. Ее не существует. Конечно, сотрудники полиции могут на ходу выдумывать нормы права. Просите их процитировать норму закона, либо, если вы видите, что телефон не выхватят из рук, сами загуглите и посмотрите, о чем она», — советует она. Дарбинян считает, что в этом случае можно также сослаться на право не свидетельствовать против себя (статья 51 Конституции РФ).

Несмотря на все нормы закона, желающих воспользоваться своими конституционными правами все равно могут доставить в отдел полиции. Например, если сотрудник правоохранительных органов внезапно решит, что вы подходите под ориентировку о разыскиваемом преступнике. Как утверждает Ахильгов, еще один «рабочий» вариант — доставка в отдел для составления протокола о ругани в общественном месте (часть 1 статьи 20.1 КоАП). По словам адвоката, ваше реальное поведение значения иметь не будет, скорее всего, все равно придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.



Буракова не исключает, что, если все идут на принцип, вам придется услышать что-нибудь про статью о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ): «Это до 15 суток, но, как правило, дальше угроз это все не уходит». Как уточняет юрист, в том случае, если протокол все-таки будет составлен, официально неповиновение, скорее всего, будет заключаться в отказе показать паспорт.



Юристы и адвокаты не советуют предоставлять содержимое телефона полиции даже в случае угроз. «Вы сами показываете потенциальные нарушения, которые можно потом оформить. У нас людей определяют не по тому, как они одеты, а по тому, какие новости они читают и в каких чатах состоят. <...> Например, вы состоите в чате, который поддерживает Навального, и в нем же состоят лица, которые были признаны иноагентами. Будут проверять, были ли между вами переводы, какое-то личное общение, чтобы прикрутить вас тоже к иноагентам», — объясняет Ахильгов.

По мнению Бураковой, последствия осмотра телефона могут быть куда плачевнее 15 суток, которыми иногда грозят полицейские: «Если в вашем телефоне будут обнаружены какие-то переписки и пересылки материалов, сообщений, которые могут показаться сотрудникам полиции по содержанию похожими на экстремизм, к вам уже могут быть применены другие меры. Например, возбуждено уголовное дело. Распространением, условно, призывов к свержению конституционного строя можно считать и просто личную переписку. Даже если я отправила сообщение своему парню, в котором сказала что-то про действующий режим, это могут трактовать как призыв к свержению строя».



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Адвокат международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» и правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина* (включена в реестр Минюста СМИ-иноагентов как физлицо. — Прим. ред.) вспоминает, что с требованиями показать телефон в последнее время сталкиваются в том числе люди, которые пересекают государственную границу: «Ставится вопрос: мы тебя не выпустим, если нам не покажешь телефон. Были ли проблемы с отказом подчиниться или после показа содержимого телефонов? Я знаю от коллег только истории, когда люди соглашались разблокировать телефон, и проблем не наступало. Случаев, чтобы отказывались, и дальше были сложности — пока не было».

Алина Ампелонская, Леонид Лобанов,

«Фонтанка.ру»

*Валерия Ветошкина была включена в реестр Минюста СМИ-иноагентов как физлицо.

