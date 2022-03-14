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«Фонтанка» с большим отрывом стала самым цитируемым петербургским СМИ в 2021 году

«Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости СМИ Петербурга и Ленобласти в 2021 году.

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«Фонтанка» снова заняла первое место, индекс цитируемости составил 5 029,71. На второй строчке газета «Петербургский дневник» (2 643,50), на третьей — телеканал «Санкт-Петербург» (2 353,05).

Отметим, что по итогам 2020 года тройка лидеров была абсолютно такой же.

Индекс Цитируемости — интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Период исследования: 1 января — 31 декабря 2021 года.

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Комментарии (6)

SU LUX INN
спасибо, это и Моя заслуга! Я частенько цитировал фонтантку в Своих комментариях!
ZapadЭnka
Поздравляю! отличный показатель)
Piter Russo
Вот что чудокомментаторы творят))
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