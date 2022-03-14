Ремонт с сюрпризом. На Барочной на чердаке нашли советскую гранату

На Барочной улице во время ремонта на чердаке нашли неожиданное – советскую гранату. Пришлось остановить работу и ждать группу разминирования.



Как сообщает 14 марта пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, около 12:30 в дежурную часть поступила информация о боеприпасе, найденном на чердаке дома 4. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН «Бастион» выяснила, что находка – это советская наступательная ручная граната РГД-5 в состоянии коррозии.



Боеприпас вывезли для уничтожения на полигон в Ленобласти.

