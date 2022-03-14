В Иркутске мужчина ранил ножом полицейских и в ответ получил пулю

Житель Иркутска внезапно напал с ножом на полицейских, для его задержания пришлось стрелять. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



В ведомстве уточнили, что в понедельник экипаж патрульно-постовой службы выехал на вызов о бытовом конфликте в многоквартирном доме.



«Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан», — рассказали в МВД.

