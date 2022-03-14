FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Иркутске мужчина ранил ножом полицейских и в ответ получил пулю

0
Печать

Житель Иркутска внезапно напал с ножом на полицейских, для его задержания пришлось стрелять. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что в понедельник экипаж патрульно-постовой службы выехал на вызов о бытовом конфликте в многоквартирном доме.

«Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан», — рассказали в МВД.

Один из правоохранителей находится в больнице в тяжелом состоянии. Также госпитализированы его напарник и сам злоумышленник. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний