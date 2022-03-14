Чердак потёк. Петербуржец отсудил у ЖКС компенсацию за залитую квартиру

Гарамян нашел свою квартиру на Пушкинской «подмоченной» в конце января прошлого года. Подвела труба центрального отопления на чердаке. Собственник попросил взыскать с управляющей компании возмещение причиненного вреда в размере 661 006 руб., морального вреда в размере 50 000 руб., возмещение на оплату оценки причиненного ущерба в размере 10 800 руб., 50% от присужденной суммы взыскания в качестве штрафа за невыполнение требований в добровольном порядке. Представитель ответчика на заседание пришел, против удовлетворения исковых требований возражал.

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Руслана Гарамяна к ЖКС №2 Центрального района о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Подробности 14 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате залива в комнате протек потолок, намокла и вышла из строя проводка, вздулись полы. Все это было зафиксировано в акте. В целях установления размера ущерба судом была назначена экспертиза. Согласно заключению, стоимость восстановительного ремонта составит 474 008 руб. 95 коп.



Суд взыскал с ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» в пользу Гарамяна в счет возмещения ущерба 474 008 руб. 95 коп., в счет компенсации морального вреда — 10 000 руб., штраф в сумме 242 004 руб. 47 коп., всего 726 013 руб. 42 коп. С ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района», кроме того, взыскана государственная пошлина.

