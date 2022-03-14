Pfizer направит всю прибыль с российского рынка на помощь гражданам Украины

Фармацевтическая компания Pfizer не прекратит поставки лекарств в Россию, но свернет все клинические исследования. Прибыль от российского филиала уйдет на помощь украинцам.

С таким заявлением компания выступила 14 марта. В нем отмечается, что пациентов в России не оставят без жизненно важных лекарств, например для сердечников и больных раком. Однако инвестиции в российский бизнес будут остановлены, а все клинические испытания, которые сейчас проводятся на территории России, перенесут в другие страны. Новых участников таких испытаний набирать среди россиян не будут, но взаимодействие с уже действующими продолжится.