FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Pfizer направит всю прибыль с российского рынка на помощь гражданам Украины

11
Печать

Фармацевтическая компания Pfizer не прекратит поставки лекарств в Россию, но свернет все клинические исследования. Прибыль от российского филиала уйдет на помощь украинцам.

С таким заявлением компания выступила 14 марта. В нем отмечается, что пациентов в России не оставят без жизненно важных лекарств, например для сердечников и больных раком. Однако инвестиции в российский бизнес будут остановлены, а все клинические испытания, которые сейчас проводятся на территории России, перенесут в другие страны. Новых участников таких испытаний набирать среди россиян не будут, но взаимодействие с уже действующими продолжится.

Также в заявлении отмечено, что вырученные с продажи в России лекарств средства будут направлены на гуманитарную помощь гражданам Украины.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

***_555
Теперь же путриотичная общественность хором откажется от их продукции:
vfhbr
Все логично! Мы же тоже всеми силами помогаем Украине. Разве не так?
Гриб
Все стандартно. Помощь Украине будет из наших карманов
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний