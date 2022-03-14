Белоруссия из-за санкций просит Россию ускорить меры поддержки, отложенные «на потом»

Россия дорожит союзническими и партнерскими взаимоотношениями с Минском и благодарит Белоруссию за «конструктивную оценку ситуации вокруг Украины». Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Москве.



«Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно», – цитирует ТАСС главу кабмина РФ.



В свою очередь Головченко отметил, что Белоруссия оказалась под санкциями за «содействие» спецоперации России. На этом фоне он попросил Мишустина «ускорить ряд мер поддержки Белоруссии, отложенных "на потом"».

