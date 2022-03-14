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Белоруссия из-за санкций просит Россию ускорить меры поддержки, отложенные «на потом»

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Россия дорожит союзническими и партнерскими взаимоотношениями с Минском и благодарит Белоруссию за «конструктивную оценку ситуации вокруг Украины». Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Москве.

«Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно», – цитирует ТАСС главу кабмина РФ.

В свою очередь Головченко отметил, что Белоруссия оказалась под санкциями за «содействие» спецоперации России. На этом фоне он попросил Мишустина «ускорить ряд мер поддержки Белоруссии, отложенных "на потом"».

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Комментарии (2)

VKuser203216
Значит помощь от Беларуси не безвозмездна, за нее нужно платить. Значит это помощью не называется.
alexpv
Ну вот, мало того что сами в известном месте, так еще и дружественного союзника кормить будем))
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