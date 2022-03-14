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Выдавливал глаза и угрожал убить двоих. В Петербурге отправили в колонию буйного гражданина

Невский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, который угрожал убить двух женщин, а одной из них еще и обезобразил лицо. Он отправится в колонию, сообщает 14 марта объединенная пресс-служба городских судов.

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Первый конфликт произошел летом 2020 года возле дома 72 по улице Седова. Александр Дьяченко, будучи пьяным, повалил на землю прохожую и стал выдавливать ей глаза со словами: «Я тебя сейчас убью!» Женщина сопротивлялась, агрессор порвал ей майку, дважды укусил, но главное — «исказил и обезобразил» ей лицо, что считается тяжким вредом здоровью.

Чуть позже у того же дома Александр решил отомстить женщине, которая вызвала полицию из-за первой стычки. Он крикнул: «Убью, зарежу!», разбил об асфальт бутылку и замахнулся на гражданку осколком.

При поступлении дела в суд Дьяченко вменяли два эпизода об угрозах убийством, но по этой статье первая потерпевшая отказалась от претензий. Мужчина вину признал и получил 3 года 6 месяцев и 15 дней в ИК общего режима, а также с него взыскали 270 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Первая потерпевшая, которой глаза выдавливали да лицо обезобразили от претензий, ну или какой-то их части отказалась?
Ну и /дама низких интеллектуалтных способностей/! Вот таких и называют терпилами, притом терпилами по жизни....
52525252
нормальный ход. через полтора два года выйдет на удо и снова начнет бабам выдавливать глаза.
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