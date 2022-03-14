Выдавливал глаза и угрожал убить двоих. В Петербурге отправили в колонию буйного гражданина

Первый конфликт произошел летом 2020 года возле дома 72 по улице Седова. Александр Дьяченко, будучи пьяным, повалил на землю прохожую и стал выдавливать ей глаза со словами: «Я тебя сейчас убью!» Женщина сопротивлялась, агрессор порвал ей майку, дважды укусил, но главное — «исказил и обезобразил» ей лицо, что считается тяжким вредом здоровью.



Чуть позже у того же дома Александр решил отомстить женщине, которая вызвала полицию из-за первой стычки. Он крикнул: «Убью, зарежу!», разбил об асфальт бутылку и замахнулся на гражданку осколком.

