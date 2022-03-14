«ВКонтакте» создаст общественный совет по поддержке предпринимателей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о создании общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса.



«Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества», – заявил 14 марта генеральный директор соцсети Владимир Кириенко.



По его словам, в данный момент более 2 миллионов предпринимателей используют «ВКонтакте» для продвижения своих товаров и услуг. Кириенко заметил, что на платформе «Бизнес ВКонтакте» бизнесмены смогут найти «необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете».

