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Финляндия решила не открывать границу для российских туристов и в начале весны

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Власти Финляндии приняли решение продлить действие коронавирусных ограничений на внешней границе.

«В соответствии с решением правительства ограничения на въезд на внешних границах были продлены до 10 апреля 2022 года», — сообщается 14 марта на сайте министерства внутренних дел Суоми.

Финские власти при этом приняли решение сделать послабления для пассажиров круизных лайнеров, которые приезжают из-за пределов ЕС или Шенгенской зоны. От них будут требовать сертификат о вакцинации признанным в Европе препаратом.

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Комментарии (6)

Старый Хоттабыч
Как бы к этой чухне вежливые "туристы" вскоре не наведались, да без разрешения.
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