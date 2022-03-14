Финляндия решила не открывать границу для российских туристов и в начале весны

Власти Финляндии приняли решение продлить действие коронавирусных ограничений на внешней границе.



«В соответствии с решением правительства ограничения на въезд на внешних границах были продлены до 10 апреля 2022 года», — сообщается 14 марта на сайте министерства внутренних дел Суоми.



Финские власти при этом приняли решение сделать послабления для пассажиров круизных лайнеров, которые приезжают из-за пределов ЕС или Шенгенской зоны. От них будут требовать сертификат о вакцинации признанным в Европе препаратом.

