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Кубок России по конкуру выиграл петербуржец

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Ведущий конкурист Петербурга Александр Белехов второй год подряд выигрывает главный турнир страны, проходивший с 10 по 13 марта в Подмосковье.

Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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Как сообщили «Фонтанке» 14 марта в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, Александр Белехов удерживал лидерство на всём протяжении состязаний и набрал наименьшее число штрафных очков. Бронзу взял ещё один петербуржец, Иван Малюгин. В командном первенстве Петербург занял второе место.

Официальный сезон конных соревнований в Петербурге откроется в конце апреля.

Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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