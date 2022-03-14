Кубок России по конкуру выиграл петербуржец

Ведущий конкурист Петербурга Александр Белехов второй год подряд выигрывает главный турнир страны, проходивший с 10 по 13 марта в Подмосковье.
Как сообщили «Фонтанке» 14 марта в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, Александр Белехов удерживал лидерство на всём протяжении состязаний и набрал наименьшее число штрафных очков. Бронзу взял ещё один петербуржец, Иван Малюгин. В командном первенстве Петербург занял второе место.
Официальный сезон конных соревнований в Петербурге откроется в конце апреля.