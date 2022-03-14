Дорожники воспользуются теплом, чтобы «точечно замыть» участки петербургских улиц

Точечно будут замывать лотковые зоны, островки безопасности и ограждения, сообщает 14 марта пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Сейчас дороги и тротуары чистят, увлажняя солевыми растворами, поскольку от простой воды асфальт может покрыться ледяной пленкой даже при незначительном похолодании. За неделю с 7 по 13 марта дорожники израсходовали 1,2 тысячи кубометров раствора. Полноценную мойку улиц можно будет начинать, только когда плюсовая температура будет держаться не только днем, но и ночью, как правило, это случается в конце марта — начале апреля.
Продолжают и вывоз снега, в том числе с газонов. На минувшей неделе на утилизацию отправили более 140 тысяч кубометров снежных масс и сколотой наледи. В понедельник петербургские улицы чистят, избавляют от пыли, мусора и снега 720 машин и 1 238 дворников, в том числе на уборку направляют больше вакуумных машин, которые собирают дорожный смёт. Сады, парки и скверы приводят в порядок еще 205 машин и 764 специалиста.