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Дорожники воспользуются теплом, чтобы «точечно замыть» участки петербургских улиц

Теплая погода в понедельник, 14 марта, позволит дорожникам точечно замыть участки улиц в Петербурге. В городе ожидают до плюс шести градусов, но полноценно мыть дороги пока нельзя. Да и снег с улиц еще недовывезли.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Точечно будут замывать лотковые зоны, островки безопасности и ограждения, сообщает 14 марта пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Сейчас дороги и тротуары чистят, увлажняя солевыми растворами, поскольку от простой воды асфальт может покрыться ледяной пленкой даже при незначительном похолодании. За неделю с 7 по 13 марта дорожники израсходовали 1,2 тысячи кубометров раствора. Полноценную мойку улиц можно будет начинать, только когда плюсовая температура будет держаться не только днем, но и ночью, как правило, это случается в конце марта — начале апреля.

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Продолжают и вывоз снега, в том числе с газонов. На минувшей неделе на утилизацию отправили более 140 тысяч кубометров снежных масс и сколотой наледи. В понедельник петербургские улицы чистят, избавляют от пыли, мусора и снега 720 машин и 1 238 дворников, в том числе на уборку направляют больше вакуумных машин, которые собирают дорожный смёт. Сады, парки и скверы приводят в порядок еще 205 машин и 764 специалиста.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (2)

Arboozter
Ну в центре помоют а все что на том берегу смоет дождем
blackcatwhitecat
дикость какая-то, этого "замывания" хватает ровно до высыхания воды. Есть же уборочные машины, которые собирают грязь, а не разбрасывают ее, почему до сих пор у нас примитивные трактора да поливалки
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