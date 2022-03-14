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Мишустин: Лимит средств ОМС для покупки медоборудования будет увеличен в 10 раз

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Правительство России увеличит лимит средств ОМС для приобретения медоборудования до 1 млн рублей. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«В любой ситуации у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер, но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник. Раньше медицинские организации имели право приобретать за счет средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу. Правительство увеличивает такой лимит до 1 миллиона рублей», — сказал Мишустин.

Ради этого будут внесены соответствующие изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи. Мишустин считает, что данное решение позволит учреждениям своевременно обновлять оборудование.

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Комментарии (1)

VKuser1708951
Лимиты увеличат. Но денег не дадут.
Мудро!
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