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В России путевки с кешбэком в детские лагеря начнут продавать в ночь на 31 марта

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Программа кешбэка за детский отдых возобновится с 1 мая, продажи таких путевок начнутся в ночь на 31 марта.

«Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». В течение пяти дней получает возврат 50 % потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей», — рассказал 14 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, то есть он сможет поехать на любое количество смен. По словам Чернышенко, за всё время действия программы было реализовано путевок на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей. Родителям вернули почти 5 млрд рублей.

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Комментарии (1)

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Я в такое время отправлю ребенка если только на дачу. Мало ли что.
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