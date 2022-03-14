Daily Mail: Демонстранты в Лондоне захватили дом Дерипаски

Активисты в Лондоне ворвались в особняк, который, по некоторым данным, может принадлежать семье Олега Дерипаски.
«Протестующие сегодня заняли особняк российского олигарха стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов через несколько дней после того, как миллиардер попал под жесткие санкции», — сообщает 14 марта Daily Mail.
По данным издания, сквоттеры вывесили украинские флаги и плакаты на здании по адресу: Белгрейв-сквер, 5. На особняке теперь написано «Имущество освобождено».
Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Великобритания 10 марта включила в санкционный список владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску и других российских физлиц.