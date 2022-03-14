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Daily Mail: Демонстранты в Лондоне захватили дом Дерипаски

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Активисты в Лондоне ворвались в особняк, который, по некоторым данным, может принадлежать семье Олега Дерипаски.

«Протестующие сегодня заняли особняк российского олигарха стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов через несколько дней после того, как миллиардер попал под жесткие санкции», — сообщает 14 марта Daily Mail.

По данным издания, сквоттеры вывесили украинские флаги и плакаты на здании по адресу: Белгрейв-сквер, 5. На особняке теперь написано «Имущество освобождено».

Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Великобритания 10 марта включила в санкционный список владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску и других российских физлиц.

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Комментарии (34)

Klaus_Nesanta
продолжение истории о том, как обнуление срока привело к обнулению активов
Джеко
Вообще-то, простые россияне обеспокоены и огорчены.
PapaKarlo
Очевидно, законы в Грейт Британ сейчас изменились. Понаехали пакистанцы, индийцы поляки-сантехники и имеем, что имеем...
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