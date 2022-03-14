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Зажимал пассажиров, а их обворовывали. В Петербурге отправили в колонию грозу метро

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В Петербурге осудили участника группировки, промышлявшей кражами и грабежом в подземке. Он проведет в колонии строгого режима 4 года, а его товарищам повезло меньше.

Как сообщает 14 марта объединенная пресс-служба городских судов, Олег Ушань вместе с остальными фигурантами окружал пассажиров на платформе или на входе в вагон метро — создавал «искусственную давку». Он «зажимал потерпевших своим телом», а в это время их вещи прикарманивали другие члены группировки. Иногда это происходило незаметно, иногда пассажиры замечали, что творится, но пошевелиться и помешать злоумышленникам не могли.

По данным прокуратуры, таким образом был причинен ущерб 10 местным жителям — на сумму более 750 тысяч рублей.

Семерых фигурантов дела осудили еще в июле. Они получили от 6 лет 7 месяцев до 7 лет в колонии строгого режима.

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Комментарии (2)

Jan Georg
Обычно там нарики, у них план по дозе, они не будут останавливаться, идут гоп-стопом.
VKuser1708951
Вот это и есть настоящая работа полиции - ловить таких гавриков!
А не оппозицию прессовать.
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