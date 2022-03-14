Зажимал пассажиров, а их обворовывали. В Петербурге отправили в колонию грозу метро

В Петербурге осудили участника группировки, промышлявшей кражами и грабежом в подземке. Он проведет в колонии строгого режима 4 года, а его товарищам повезло меньше.



Как сообщает 14 марта объединенная пресс-служба городских судов, Олег Ушань вместе с остальными фигурантами окружал пассажиров на платформе или на входе в вагон метро — создавал «искусственную давку». Он «зажимал потерпевших своим телом», а в это время их вещи прикарманивали другие члены группировки. Иногда это происходило незаметно, иногда пассажиры замечали, что творится, но пошевелиться и помешать злоумышленникам не могли.

