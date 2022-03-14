Мужчина попал под грузовой поезд под Петербургом

Мужчину, который шел по железнодорожным путям, сбил грузовой поезд в Лужском районе Ленинградской области.
Наезд произошел на перегоне между станциями Строганово и Мшинская 12 марта, сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте 14 марта.
Машинист состава, увидев человека, стал сигналить и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. 34-летний местный житель скончался от полученных травм на месте.
О происшествии сообщили родственникам погибшего. По данному факту транспортная полиция проводит проверку.