Будем ли мы занимать место «Макдоналдса»?

Я говорил лишь о том, что конкуренция должна быть справедливая. Когда годами «Макдоналдс» получал преференции перед российскими компаниями, будучи и так могущественной компанией и мировым лидером, мне это, конечно же, не нравилось, и я об этом открыто говорил. Люди, которые не смогли понять такой примитивной мысли, решили, что я борюсь с «Макдоналдсом» и хочу его ухода или даже закрытия. Тем, кто не знает об этих преференциях для «Мака» и считает, что я вру, — доказывать ничего не буду, не всё можно говорить даже сейчас. Место «Макдоналдса» в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в «Маке» всегда были экстремально низкие.

Но тут важно пояснить две вещи: 1. «Макдоналдс» изначально спроектирован технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер. Вы же не ждете цен на продукты в «Азбуке Вкуса» таких же, как в «Магните»? Заметьте, что «Макдоналдс» именно спроектирован, и именно технологически. Это не ситуация умных и нежадных руководителей, как пытаются представить «эксперты». 2. «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдоналдсу», просто потому, что мы ТАК, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших ученых за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров — за то, что они не создали айфон в России и за многое другое. Особенно впечатлительным, чтобы не мучиться от нашей отсталости, предлагаю сразу головой об стену биться. Только невежды считают, что всё это можно вот так сесть и создать за 2–3 месяца или за 2–3 года. И еще большие невежды считают, что если НЕ ЖАДНИЧАТЬ и не воровать, то и цены в «Теремке» будут низкие, и айфоны в стране появятся.

Я вас разочарую — всё это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел НИ ЕДИНОЙ попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно, в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся. Уж извините, пишу как есть. Нас спрашивают — будем ли мы занимать место «Макдоналдса»? Ответ простой — мы давно ждем мер поддержки, отмены НДС для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, снижения налога ЕСН до 15–20 % для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, поддержки в продлении кредитов и получении инвестиционных денег для развития. Ведь вы же не думаете всерьез, что можно взять кредит под 25 % годовых, вложить миллиарды рублей в развитие, платить НДС 20 % и ЕСН 30 % и быть прибыльным? Ведь это стыд и позор, что, приходя в ведущий банк страны на 23-й год работы компании, открыв 300+ ресторанов и дав работу 4 500 сотрудникам, мы не можем получить кредит даже под 20 % годовых. О каком развитии можно говорить?

Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок»