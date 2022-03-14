Российское правительство на год отсрочило процедуру подтверждения качества выпускаемой продукции

Из-за санкций в ближайший год производители в России могут не проходить процедуру подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Лицензии будут продлены автоматически.

Соответствующее постановление 14 марта подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В нем идет речь об «автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов» на один год. Получить или переоформить лицензии можно в упрощенном порядке.

Речь идет о лицензиях примерно по 120 направлениям деятельности, в том числе автоматическое продление лицензии затронет розничную торговлю, такси, акцизы.