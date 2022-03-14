ЛУКОЙЛ на Каспии открыл крупное месторождение газа

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» открыло новое крупное газовое месторождение в российском секторе средней части Каспийского моря, в 70 километрах от Махачкалы, сообщается 14 марта на сайте Роснедр.
Первая поисково-оценочная скважина на структуре Хазри была пробурена в 2017 году, она выявила признаки газоносных отложений. После этого исследования продолжились.
«Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд м3, конденсата — 8,2 млн тонн», — отмечается в сообщении.
Сейчас компания ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях на Севере Каспия (имени Корчагина и имени Филановского), добывая суммарно более 7 млн тонн нефти в год. В этом году планируется ввести в эксплуатацию третье месторождение (имени Грайфера) с проектным уровнем добычи 1,2 млн тонн. А в 2029 году — месторождение имени Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата, сообщает «Интерфакс».