ЛУКОЙЛ на Каспии открыл крупное месторождение газа

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» открыло новое крупное газовое месторождение в российском секторе средней части Каспийского моря, в 70 километрах от Махачкалы, сообщается 14 марта на сайте Роснедр.



Первая поисково-оценочная скважина на структуре Хазри была пробурена в 2017 году, она выявила признаки газоносных отложений. После этого исследования продолжились.



«Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд м3, конденсата — 8,2 млн тонн», — отмечается в сообщении.

