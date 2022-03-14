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Правительство РФ: Россия выполнит свои обязательства по государственным ценным бумагам

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Власти России пообещали выполнить все обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг.

«Россия выполнит свои обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме», — сообщается 14 марта в заявлении правительства.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что у Москвы есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Минфин пообещал выдавать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте. Оплата по еврооблигациям будет производиться в российской национальной валюте.

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