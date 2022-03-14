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Доллар на Мосбирже активно растёт в отличие от евро

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В начале торгов на Московской бирже 14 марта курс доллара вырос на 1,25 рубля — до 115,5 рубля.

Курс евро снизился на 3 копейки — до 121 рубля.

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Комментарии (2)

alexpv
Это все фигня, растет это когда был 75, а стал 115. а то, что он теперь на рубль туда-сюда прыгает, так это он стабилен.
Эд Хэммет
У нас всё растёт и колосится, а зелень тем более.
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