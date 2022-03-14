Доллар на Мосбирже активно растёт в отличие от евро

В начале торгов на Московской бирже 14 марта курс доллара вырос на 1,25 рубля — до 115,5 рубля.
Курс евро снизился на 3 копейки — до 121 рубля.
02 марта 2022, 10:14Рубль продолжает укрепляться
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