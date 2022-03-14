Минобороны: ВС России за сутки продвинулись на 11 км. Ведутся бои в Северодонецке

Подразделения российских ВС на Украине за сутки продвинулись на 11 км и вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное, сообщает 14 марта Минобороны. Группировка войск ЛНР ведёт бои в Северодонецке.



За минувшую ночь, по данным министерства, были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Поражены 187 объектов украинских войск. Среди них два пункта управления, 31 место скопления боевой техники, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокационная станция наведения и целеуказания, две станции радиоэлектронной борьбы.

