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Пользователи из России и стран СНГ массово сообщают о сбоях у Wildberries

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Пользователи маркетплейса Wildberries массово жалуются на сбои в работе сайта и приложения 14 марта.

Покупатели отмечают, что в шестом часу утра все еще было в порядке, а теперь интернет-магазин «не узнает» клиентов и не показывает им никакой информации о заказанных товарах.

Онлайн-сервис DownDetector также фиксирует сбои. К 9:30 получено почти 9 тысяч сообщений об ошибках. Судя по карте, проблемы есть в России и Белоруссии. В соцсетях также пишут о невозможности проверить личный кабинет в Казахстане.

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Комментарии (5)

Елена А.
Странно, что на сайте нет никакой информации. На обращения пока тоже не отвечают.
274453101
Я думаю, это они сейчас разделяют клиентскую базу и, возможно, сайт и юрлицо, на несколько - одно для россиян и белорусов, и другое для остального СНГ и мира.
Zomby Zonderkommando
Пусть идут и покупают то, что нужно в ближайшем универмаге.
Совсем народ обленился.
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