Пользователи из России и стран СНГ массово сообщают о сбоях у Wildberries

Пользователи маркетплейса Wildberries массово жалуются на сбои в работе сайта и приложения 14 марта.



Покупатели отмечают, что в шестом часу утра все еще было в порядке, а теперь интернет-магазин «не узнает» клиентов и не показывает им никакой информации о заказанных товарах.



Онлайн-сервис DownDetector также фиксирует сбои. К 9:30 получено почти 9 тысяч сообщений об ошибках. Судя по карте, проблемы есть в России и Белоруссии. В соцсетях также пишут о невозможности проверить личный кабинет в Казахстане.

