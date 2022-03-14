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Врачи спасают девушку после падения с балкона в Луге-3. Возбуждено дело о покушении на убийство

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27-летняя девушка получила серьезные переломы и ушибы внутренних органов после падения с 4-го этажа дома в городке Луга-3 в Ленинградской области. У следователей есть основания полагать, что потерпевшую хотели убить. «Фонтанка» 14 марта выяснила подробности.

Накануне днем в службу «112» поступило сообщение об упавшей девушке. Пострадавшая лежала у дома 15/257 в Луге-3. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиция. Первые госпитализировали потерпевшую, вторые задержали ее 28-летнего пьяного сожителя. Было установлено, что во время бытового конфликта он предположительно скинул с балкона свою возлюбленную.

В тот же день в лужском следственном отделе возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый помещен в ИВС. В прошлом он уже осуждался за причинение тяжкого вреда здоровью, угон, применение насилия в отношении полицейского, кражи. С августа прошлого года мужчина находится под подпиской по делу об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

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