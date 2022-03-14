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Домашний интернет начал дорожать в Петербурге и других городах

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Провайдеры в России начали более активно, чем раньше, повышать цены на домашний интернет. По данным «Известий», он подорожал за последние недели на 2–10%.

Как пишет издание 14 марта, МТС подняла часть тарифов в Москве и Петербурге, например, в январе в столице доступ в сеть на месяц стоил 599 рублей, а в феврале — 660 рублей. Петербургская компания «Пин» сообщила клиентам о повышении на 10% с 1 марта из-за инфляции, нестабильного курса рубля, роста цен на оборудование и расходов на реализацию требований «закона Яровой». У московского «Акадо» цены выросли на 2–4%.

Не все компании меняют тарифы. В качестве примера в публикации приводится «Мегафон», владеющий провайдером NetByNet.

В Федеральную антимонопольную службу уже поступают жалобы на повышение цен. Если оно окажется необоснованным, служба обещает принять меры.

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Комментарии (3)

Zomby Zonderkommando
Не нагнетайте.
Спецоперация идет по плану, потери минимальные.
Все будет хорошо.
Слава России!
NoName1234
Так а чего стесняться то??? Сделайте сразу 1000 р
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