Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald’s

Сын художника Никаса Сафронова Лука приковал себя наручниками у входа в McDonald’s на Пушкинской площади в Москве и потребовал от сети не закрывать рестораны.



«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — декларировал Сафронов 13 марта.