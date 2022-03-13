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Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald’s

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Сын художника Никаса Сафронова Лука приковал себя наручниками у входа в McDonald’s на Пушкинской площади в Москве и потребовал от сети не закрывать рестораны.

«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — декларировал Сафронов 13 марта.

Как он объяснил в опубликованном в своём Telegram-канале 13 марта «манифесте», он весит более 270 кг, и это его выбор — американцы приучили его к боди-позитиву и свободному мышлению. А сегодня его этого лишают.

«Сегодня меня лишают той еды, которую я ел всю жизнь. — написал Лука. — Я всегда был свободным человеком. И не могу понять, чем лично я заслужил, чтобы меня так наказывали и принуждали к тому, чего я не хочу. Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни?».

Как пишет »Российская газета», Лука Сафронов начал оглашать у ресторана свой «манифест», собрав многочисленную аудиторию. Прибывшие полицейские отвели его в отдел.

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Комментарии (12)

Olaaa
Вот оно лицемерие российкого народа. Жрут и пользуют все блага цивилизации и тут же обливают эти страны помоями. Шиза полная. Вообще считаю надо запретить ввоз всего в Россию, законопапить наглухо это рассадник. Пусть друг друга едят.
А то все для них недружественные.
PROM
теперь все о нём узнали... лучше бы яйца себе прибил гвоздём у входа - хоть не размножился бы потом
vamingo
Вот ему с сподвижниками на митинги надо ходить, чтобы у космонавтов пупки поразвязывались.
И у автозаков рессоры попроседали.
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