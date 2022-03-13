Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald’s

Сын художника Никаса Сафронова Лука приковал себя наручниками у входа в McDonald’s на Пушкинской площади в Москве и потребовал от сети не закрывать рестораны.
«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — декларировал Сафронов 13 марта.
Как он объяснил в опубликованном в своём Telegram-канале 13 марта «манифесте», он весит более 270 кг, и это его выбор — американцы приучили его к боди-позитиву и свободному мышлению. А сегодня его этого лишают.
«Сегодня меня лишают той еды, которую я ел всю жизнь. — написал Лука. — Я всегда был свободным человеком. И не могу понять, чем лично я заслужил, чтобы меня так наказывали и принуждали к тому, чего я не хочу. Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни?».
Как пишет »Российская газета», Лука Сафронов начал оглашать у ресторана свой «манифест», собрав многочисленную аудиторию. Прибывшие полицейские отвели его в отдел.