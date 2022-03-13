FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения ЧАЭС

8
Печать

В украинском «Энергоатоме» заявили, что энергоснабжение Чернобыльской АЭС восстановили после ремонтных работ. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 13 марта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска нанесли удар по объектам, которые обеспечивают энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Специалисты из России оперативно перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС. В пятницу, во время встречи с белорусским лидером в Кремле, Владимир Путин поблагодарил коллегу за обеспечение атомной электростанции энергией.

Отметим, на территории Чернобыльской АЭС расположено хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1), где находится 20 тысяч топливных сборок. Постоянное электроснабжение необходимо для того, чтобы обеспечивать работу насосов, охлаждающих воду в бассейнах выдержки. Без них температура воды возрастет, что приведет к выходу радиоактивных веществ в окружающую среду с водяным паром.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Денеб
Братскому народу Украины - стойкости и здоровья!
Эд Хэммет
В оккупированном Херсоне собираются организовать референдум по созданию херсонской народной республики. Аббревиатура будет несколько двусмысленной - ХНР. Уже после оккупации в центре города прошел многочисленный митинг с плакатами "Херсон - это Украина". Желающих сломать жизнь города так, как это сделали в Донецке и Луганске, в Херсоне нет. Придётся опять результаты референдума его устроителям написать ещё до его проведения.
paniker
По факту, воюют и гибнут одни,санкции накладывают на других...им что 2+2 не сложить?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний