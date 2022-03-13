На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения ЧАЭС

В украинском «Энергоатоме» заявили, что энергоснабжение Чернобыльской АЭС восстановили после ремонтных работ. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.
«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 13 марта.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска нанесли удар по объектам, которые обеспечивают энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Специалисты из России оперативно перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС. В пятницу, во время встречи с белорусским лидером в Кремле, Владимир Путин поблагодарил коллегу за обеспечение атомной электростанции энергией.
Отметим, на территории Чернобыльской АЭС расположено хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1), где находится 20 тысяч топливных сборок. Постоянное электроснабжение необходимо для того, чтобы обеспечивать работу насосов, охлаждающих воду в бассейнах выдержки. Без них температура воды возрастет, что приведет к выходу радиоактивных веществ в окружающую среду с водяным паром.