На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения ЧАЭС

В украинском «Энергоатоме» заявили, что энергоснабжение Чернобыльской АЭС восстановили после ремонтных работ. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.



«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 13 марта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска нанесли удар по объектам, которые обеспечивают энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Специалисты из России оперативно перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.