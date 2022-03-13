Фото: Петербургский сухогруз после обстрела в Азовском море

По словам собеседника издания, сами очевидцы говорят о беспилотнике и двух снарядах, один из которых попал в каюту, а другой — в палубу.
Как сообщил источник, во время удара, случившегося утром 12 марта, теплоход находился в середине конвоя из 11 судов. Из-за вспыхнувшего пожара горела обстановка, пламя уничтожило и все документы. Команду эвакуировали. Корабль не терпел бедствие, не тонул, оставался на плаву, но своим ходом идти уже не мог.
Как минимум, один из членов экипажа в больнице в Таганроге, «надышался угарным газом».
«Фонтанка» писала, что утром 12 марта в теплоход «Сормовский-3064» с портом приписки в Петербурге попал снаряд неподалеку от Таганрога. В результате происшествия вспыхнул пожар, огонь потушили. На борту находился экипаж из 11 россиян. Все они живы.