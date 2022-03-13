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Фото: Петербургский сухогруз после обстрела в Азовском море

Родственник одного из членов экипажа, находившегося на теплоходе «Сормовский-3064», передал «Фонтанке» фотографии, на которых запечатлены последствия атаки на судно.

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По словам собеседника издания, сами очевидцы говорят о беспилотнике и двух снарядах, один из которых попал в каюту, а другой — в палубу.

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Как сообщил источник, во время удара, случившегося утром 12 марта, теплоход находился в середине конвоя из 11 судов. Из-за вспыхнувшего пожара горела обстановка, пламя уничтожило и все документы. Команду эвакуировали. Корабль не терпел бедствие, не тонул, оставался на плаву, но своим ходом идти уже не мог.

Как минимум, один из членов экипажа в больнице в Таганроге, «надышался угарным газом».

«Фонтанка» писала, что утром 12 марта в теплоход «Сормовский-3064» с портом приписки в Петербурге попал снаряд неподалеку от Таганрога. В результате происшествия вспыхнул пожар, огонь потушили. На борту находился экипаж из 11 россиян. Все они живы.

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Комментарии (20)

Vasya11
Каждый раз как захожу на ветку "Фъ", и читая комменты, складывается впечатление, что эта операция по принуждению к миру, затянулась надолго.
Здесь, в тылу РФ скопилось столько доброжелателей/язвителей, что любой стратег (вкл. Адика с банкой Баварского пива "Hofbrau" скромно стоящего в сторонке) позавидует.
Never_Mind
Фигасе поработали! Прямо как украинские города картина.
azul
А разве это не они сами себя обстреляли? Судя по новостям, все так делают - сами себя.
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