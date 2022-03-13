Российские военные за день продвинулись на 9 км на Украине, сбили бомбардировщик и 11 беспилотников

Вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.



Продвижение за сутки составило до 9 километров, сообщил 13 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

В сообщении ведомства говорится, что на обстрелянных объектах размещались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников», а также «база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».