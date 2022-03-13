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«Зенит» в добавленное время упустил победу в Самаре

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Вничью завершился матч 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Встреча проходила в Самаре 13 марта. Команды забили в ворота друг друга по одному голу.

Петербуржцы отличились первыми: на 86-й минуте точный удар нанес Данил Круговой.

Самарцы ответили на это голом Матео Барача на 92-й минуте.

Таким образом петербургский клуб набрал 45 очков. Это на три больше, чем у идущего вторым московского «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет 18 марта в Санкт-Петербурге против тульского «Арсенала».

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Комментарии (5)

Константин. Р
Кержаков сплоховал, не вышел из ворот, а кроме него некому было снять мяч с головы этого Барыча.
Karl_Ivanovich
КС должны в ноги кланяться Фролову, который свистел только в сторону "Зенита"
radon
А что им там делать? Позора меньше
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