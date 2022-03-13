«Зенит» в добавленное время упустил победу в Самаре

Вничью завершился матч 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Встреча проходила в Самаре 13 марта. Команды забили в ворота друг друга по одному голу.
Петербуржцы отличились первыми: на 86-й минуте точный удар нанес Данил Круговой.
Самарцы ответили на это голом Матео Барача на 92-й минуте.
Таким образом петербургский клуб набрал 45 очков. Это на три больше, чем у идущего вторым московского «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет 18 марта в Санкт-Петербурге против тульского «Арсенала».