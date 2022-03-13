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От алкоголя и косметики до Tesla: какую роскошь США запретили поставлять в Россию

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Перечень предметов роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, пополнили порядка 570 товарных позиций, сообщает РБК со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге.

С 16 марта к ввозу в Россию запрещены алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, саквояжи, чемоданы, дамские сумки, меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры, драгоценные камни и ювелирные изделия. А также концертные рояли, наручные часы, искусство и коллекционные предметы.

Кроме того, под запретом некоторая одежда и предметы гардероба и обуви, оптовой ценой выше 1000 долларов за единицу. А также судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили.

Как отмечает издание, экспортный контроль распространяется на товары американского происхождения независимо от того, откуда они поставлены в страну назначения.

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Комментарии (28)

kоt-obormot
"Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично..." ©
SU LUX INN
вот что Мне действительно жалко - это саквояж!
_MN_
В общем, ожидается рост популярности гужевого транспорта - кони, козы, ослики, а также ездовые собаки, ездовые коты... Ролики, самокаты и т.д. и т.п. Экологично)
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