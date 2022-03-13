От алкоголя и косметики до Tesla: какую роскошь США запретили поставлять в Россию

Перечень предметов роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, пополнили порядка 570 товарных позиций, сообщает РБК со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге.



С 16 марта к ввозу в Россию запрещены алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, саквояжи, чемоданы, дамские сумки, меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры, драгоценные камни и ювелирные изделия. А также концертные рояли, наручные часы, искусство и коллекционные предметы.

Кроме того, под запретом некоторая одежда и предметы гардероба и обуви, оптовой ценой выше 1000 долларов за единицу. А также судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили.