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Силуанов: Запад заморозил половину золотовалютных резервов России и давит на Китай

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Половина золотовалютных резервов России заморожена, а на Китай, где есть резервы в юанях, оказывается давление, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это примерно половина резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — цитирует Силуанова 13 марта РИА Новости.

По его словам часть золотовалютных резервов России находится в китайской валюте — в юанях. Но на Поднебесную оказывают давление.

«Мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», — отметил министр.

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Комментарии (3)

07A
Поменьше бы таких как Резник и резервы были бы больше!
Инкогнито2021
А что делают на западе ваши золотовалютные резервы?
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