Силуанов: Запад заморозил половину золотовалютных резервов России и давит на Китай

Половина золотовалютных резервов России заморожена, а на Китай, где есть резервы в юанях, оказывается давление, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Это примерно половина резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — цитирует Силуанова 13 марта РИА Новости.

По его словам часть золотовалютных резервов России находится в китайской валюте — в юанях. Но на Поднебесную оказывают давление.