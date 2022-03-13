FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Два сотрудника «Теплосети» провалились в кипяток, их госпитализировали с ожогами стоп

Два сотрудника петербургской «Теплосети» пострадали из-за коммунальной аварии у дома 15 на Будапештской улице. Во время ремонта теплоэнергетики получили ожоги стоп.

0
Печать

Как сообщили в пресс-службе предприятия 13 марта, оба находятся в реанимации НИИ имени Джанелидзе.

«Им оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Предприятие оказывает всю необходимую помощь», — подытожили в «Теплосети».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний