Как сообщили в пресс-службе предприятия 13 марта, оба находятся в реанимации НИИ имени Джанелидзе.
«Им оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Предприятие оказывает всю необходимую помощь», — подытожили в «Теплосети».
Два сотрудника «Теплосети» провалились в кипяток, их госпитализировали с ожогами стоп
Два сотрудника петербургской «Теплосети» пострадали из-за коммунальной аварии у дома 15 на Будапештской улице. Во время ремонта теплоэнергетики получили ожоги стоп.
Как сообщили в пресс-службе предприятия 13 марта, оба находятся в реанимации НИИ имени Джанелидзе.
«Им оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Предприятие оказывает всю необходимую помощь», — подытожили в «Теплосети».
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