Петербуржец разгромил заправку на границе города и области, но уйти далеко не смог

Уголовным делом о грабеже завершился визит буйного петербуржца на заправку под Озерками. Мужчина забрал из кассы деньги и разгромил прилавки.



В полицию накануне около пяти утра обратилась 65-летняя оператор АЗС на Мурманском шоссе, стало известно «Фонтанке» 13 марта. За десять минут до звонка женщине пришлось отдать 15 тысяч рублей выручки неизвестному, который угрожал ей расправой. Взяв также упаковку газовых зажигалок, агрессор устроил в помещении погром и сбежал.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, который не далеко ушел от заправки. Выяснилось, что он работает реставратором трамвайных путей. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.